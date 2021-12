Covid-19 : à Lyon, l’hôpital de la Croix-Rousse proche de la saturation

Dans le service de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône), jeudi 23 décembre, une femme enceinte de six mois vient d’être admise. Pour l’accueillir, le chef de la réanimation a dû composer. "On a fait sortir de façon anticipée une femme un peu plus âgée qui avait une complication infectieuse sévère mais qui s’était améliorée", confie Jean-Christophe Richard, le chef du service réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse. Il y a dix jours, on est passé dans cet établissement de 39 à 50 lits.

"De la lassitude"

Et pourtant : face à l’inexorable montée de la cinquième vague, il en faut encore. Dans l’immédiat, des personnels épuisés sont en congés. L’ouverture de nouveaux lits est donc annoncée pour le 3 janvier, mais une inconnue demeure : la ressource humaine. Y en aura-t-il suffisamment ? "Un des problèmes liés à la répétition des vagues, c’est que le personnel des blocs opératoires montre de la lassitude", précise Jean-Christophe Richard. Depuis le début de l’épidémie, 550 patients Covid-19 ont été accueillis dans ce service.