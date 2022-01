Covid-19 à l’école : « En terme logistique, cela va tenir », assure Jean-Michel Blanquer

Comment résoudre les difficultés dues au protocole sanitaire dans les écoles ? "On met onze millions d’autotests en plus cette semaine et puis on vient en appui, par des cellules départementales, à toutes les pharmacies et les directions d’écoles. Avec des personnels pour aider administrativement les directions d’écoles, on a 1 300 équivalents temps-plein répartis dans les circonscriptions", explique Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 10 janvier.



"Il faut se serrer les coudes"

Cette organisation peut-elle tenir ? "En terme logistique, cela va tenir. Sur le plan humain, tout le monde est fatigué, lassé de cela. Il faut se serrer les coudes, être unis", précise le ministre de l’Éducation nationale. De leur côté, les syndicats appellent à une journée de grève jeudi 13 janvier, ils réclament le retour au protocole précédent. Quel est le taux de professeurs absents ? "La semaine dernière, le chiffre a été de 8%", confie Jean-Michel Blanquer.