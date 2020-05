Covid-19 : A Dijon, un test en drive vite fait bien fait

Un geste citoyen

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les centres de dépistage du virus se multiplient en France. Pour ne pas engorger les hôpitaux ou les laboratoires d'analyses, des "Drive" ont vu le jour et permettent à n'importe quel patient de se faire tester sans descendre de sa voiture. Sur le parking du CHU de Dijon (Côte d'Or), une trentaine de véhicules circulent chaque jour pour réaliser le fameux test nasal. Pour certains patients, cette démarche est avant tout un geste citoyen. "On a appelé notre médecin avant, et on s'est dit que c'était mieux pour la collectivité", explique un homme au volant de sa voiture. Si vous présentez des symptômes du Covid-19 ou que vous avez été en contact avec une personne malade, au moindre doute, il ne faut pas hésiter.

Un nez qui coule, des maux de tête, une fatigue inhabituelle, il faut aller voir son médecin pour se faire tester Pascal Guérard chef pôle biologie et pathologie

La carte des "Drive-test"

Sur le site drivecovid.fr une carte interactive recense tous les laboratoires qui proposent le dépistage. En France, plus de 600 sites réalisent la prestation. Dans la plupart des centres, la prise de rendez-vous est obligatoire et une ordonnance médicale est parfois exigée. "Drive test" du CHU de Dijon (France 3 Bourgogne-Franche-Comté)

Un mauvais moment à passer

Ces tests dit "PCR", se pratiquent dans le nez ou dans la gorge avec un écouvillon. Non invasif mais désagréable pour le patient car un peu douloureux, il est obligatoirement effectué par un médecin ou une infirmière. "Ca fait pleurer, je ne veux pas décourager, mais ça va", rassure une patiente qui vient tout juste de subir le test. Le résultat est disponible en trois à quatre heures mais les délais peuvent aller jusqu'à deux jours.