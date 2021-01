Covid-19 : à Bagneux, l'inquiétude grandit après la découverte d'un cas lié au variant britannique du coronavirus

La ville de Bagneux s'organise après la détection d'un patient atteint par le variant britannique du coronavirus. Il s'agit d'une personne qui a travaillé pendant les vacances de Noël dans deux écoles de la commune. Il s'agit de la première personne testée positive à ce variant en France, sans s'être déplacée auparavant au Royaume-Uni.

L'ensemble du personnel de ces deux écoles a donc été invité à se faire dépister vendredi 8 janvier et une grande campagne de test est organisée à partir de samedi. Sur ses panneaux d'affichage ou sur son site internet, la ville de Bagneux lance un appel à tous ses habitants pour venir faire un test PCR gratuitement dans la salle des fêtes. "J’appelle les habitants à 'profiter' de cette opération pour venir se faire dépister massivement, et ainsi être rassurés", a indiqué la maire de Bagneux, Marie-Helène Amiable.

Des écoles restées ouvertes

L'opération doit durer trois jours, (le samedi, le lundi et le mardi) le but est de savoir à quel point cette variante du virus circule... on ne sait pas comment elle est arrivé jusqu'ici. "C'est une enquête épidémiologique de l'ARS, explique Marie-Helène Amiable. Donc, évidemment, ils vont regarder précisément s'il y a une variante britannique du virus, puisque c'est l'objet de ce grand dépistage."

La maire appelle en priorité pour ce dépistage, les parents et les enfants des deux écoles où travaille la personne contaminée. Des écoles qui sont restées ouvertes.

"Les parents sont dans l'inquiétude, dans la peur, indique Sofia Khelloqi, vice-présidente de l'association des parents d'élèves de Bagneux. On a des parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l’école."

"On nous annonce une variante du virus qui est plus contagieuse. Donc la question se pose aujourd'hui, si on doit fermer ou pas les écoles." Sofia Khelloqi, vice-présidente de l'association des parents d'élèves de Bagneux à franceinfo

Une décision qui ne dépend pas de la ville, mais du ministère de l'Education.