Covid-19 : à Agde, les vacanciers pourront se faire vacciner

Agde (Hérault), une station balnéaire très prisée par les touristes, multiplie chaque été sa population par dix. Cette année, certains vacanciers repartiront même de leur lieu de villégiature vaccinés contre le Covid-19. En effet, 270 000 touristes pourront être accueillis tout au long de l'été pour recevoir leur dose de vaccin. "On habite en région lyonnaise, et on profitait du fait qu'on était en vacances, qu'on avait un peu de temps libre pour faire vacciner toute la famille, comme ça, on est tranquilles pour la rentrée", confie un père de famille.

Des créneaux réservés aux saisonniers

Le personnel soignant vaccine sur rendez-vous, pour une première ou une deuxième injection. Parmi les bénéficiaires, figurent les 5 500 saisonniers employés à Agde. Des créneaux spéciaux leur sont réservés. Au total, 2 500 personnes sont attendues chaque semaine dans les centres de vaccination.