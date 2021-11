Covid-19 : 6 000 classes sont fermées en France, selon le ministre de l'Education

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a affirmé mardi 23 novembre que 6 000 classes sont actuellement fermées en France en raison de cas positifs au Covid-19. Vendredi dernier, un peu plus de 4 000 classes étaient concernées. Il s'agit de classes "de l'école primaire en particulier, où nous déployons les tests salivaires", a précisé le ministre devant l'Assemblée nationale. "Je rappelle que l'année dernière, au pic de l'épidémie, quand nous réussissions à maintenir l'école ouverte, nous étions quand même à 12 000 classes fermées", a-t-il dit.

