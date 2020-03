Covid-19 : 57 cas en France

"Nous avons ce soir 57 cas de coronavirus sur notre territoire, soit 19 cas de plus qu'hier à la même heure", a lancé Olivier Véran, ministre de la Santé, vendredi 28 février. "Aucun nouveau décès n'est à déplorer." Le virus circule désormais sur tout le territoire. L'Oise est le département où l'inquiétude est la plus forte avec 18 cas confirmés. À Creil (Oise) dans les pharmacies, les gels hydroalcooliques et les masques s'arrachent.

À la recherche du patient zéro

Quant aux habitants, ils redoutent déjà les conséquences d'une épidémie. Dans l'Oise, une cellule de crise est toujours à la recherche du patient zéro, celui qui a transmis le virus. Les emplois du temps des malades, leurs déplacements, leurs contacts... tout est étudié. L'enquête remonte également jusqu'à l'aéroport de Roissy. Mais les autorités tiennent à rassurer les voyageurs, pour ne pas céder à la panique.