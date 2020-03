Covid-19 : 38 cas avérés en Corse

Installée dans la matinée du mardi 10 mars à Ajaccio (Corse-du-Sud), une tente va servir à effectuer des prélèvements. Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, l'hôpital d'Ajaccio met en place le plan blanc. Les personnels médicaux sont rappelés sur leurs congés, les visites sont limitées et les services sont réorganisés. Devant le bâtiment, une autre tente sert à filtrer les entrées. La capacité d'accueil de l'établissement est augmentée.

Un homme de 88 ans est décédé

"En temps normal, on a une capacité de huit lits de réanimation et de cinq lits de soins continus. Aujourd'hui, nous avons décidés d'en déployer 24. On a besoin de tous nos équipements et de tous nos anesthésistes réanimateurs qui sont indispensables à la réalisation d'interventions chirurgicales", explique Jean-Luc Pesce, directeur de l'hôpital d'Ajaccio.

À Ajaccio, dix cas supplémentaires ont été diagnostiqués lundi 9 mars dans la soirée, ce qui porte à 33 le nombre de personnes contaminées par le virus dans la ville. Un homme de 88 ans souffrant déjà de pathologies pulmonaires est décédé. Les syndicats en appellent à l'Agence régionale de santé.

>> Covid-19 : suivez l'évolution de la situation en direct

Le JT

Les autres sujets du JT