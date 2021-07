Covid-19 : 33 cas positifs dans un Ehpad à Palavas-les-Flots, trois pensionnaires décédés

Les trois pensionnaires étaient vaccinés. Il s'agit de personnes "très fragiles", et de "plus de 90 ans et même de plus de 100 ans", précise le maire.

33 cas positifs au Covid-19 ont été détectés depuis la semaine du 19 juillet chez des pensionnaires et des salariés de l'Ehpad les Reflets d'argent de Palavas-les-Flots (Hérault), rapporte France Bleu Hérault. Trois pensionnaires vaccinés sont décédés.

Les responsables de cette résidence qui accueille 48 pensionnaires ont été alertés par la dégradation de santé de plusieurs d'entre eux, et ont fait pratiquer des tests de dépistage du Covid-19. Ces tests ont aussi été pratiqués sur les salariés.

Les visites suspendues

"On parle là de personnes très âgées, de plus de 90 ans et même de plus de 100 ans et très fragiles", explique le maire de Palavas-les-Flots, Christian Jeanjean qui tient "à saluer la réaction et la gestion de cette crise par le directeur de la maison de retraite et son équipe". "Toutes les mesures ont été prises et la situation est en bonne voie", affirme-t-il.

Pour l'heure, les pensionnaires restent dans leur chambre et ne vont plus dans les lieux communs. Les visites des familles sont suspendues sauf en cas d'extrême urgence avec un pass sanitaire ou un test de dépistage négatif.