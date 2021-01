Covid-19 : 31 cas positifs dans une école primaire de l’Oise

L’école primaire Louisette Wattier, dans la commune du Plessis-Belleville (Oise), est déserte, lundi 18 janvier. Seuls 17 élèves sur les 290 que compte l’établissement se sont présentés après l’apparition de 31 cas positifs au Covid-19. Les parents s’inquiètent : "On a peur pour nos enfants, on ne comprend pas pourquoi l’école reste ouverte", réagit une mère de famille. Pour le moment, quatre classes sur 11 ont été fermées.

La décision du préfet attendue

Seul le préfet peut prendre la décision de fermer l'établissement, et le maire, Dominique Smaguine, est dans l’expectative. "On attend plutôt une décision dans ce sens-là, maintenant si la décision était de maintenir les quelques classes ouvertes, on continuera à assurer le service avec tous les protocoles tels qu’ils existent aujourd’hui". En attendant un retour de l’Agence régionale de santé, les personnels des établissements alentours sont testés pour savoir si le virus s’est propagé.

