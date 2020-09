Covid-19 : 22 écoles sont déjà refermées

Le coronavirus n’a pas fini de porter préjudice aux Français. Si la rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre pour la majorité des élèves, certaines écoles ont déjà dû refermer leurs portes. On compte déjà 22 écoles fermées, 10 en métropole et 12 à la Réunion. Une centaine de classes ont été placées en quarantaine. En Haute-Loire par exemple, les écoliers n’ont pas eu le temps de faire connaissance avec leurs instituteurs.

Un cas de Covid-19 chez un enfant de maternelle

Toutefois, les parents s’adaptent, comme Paule Hébrard qui relativise : "On va trouver des solutions. On va faire avec, ce n’est pas grave. On a bien fait avec pendant le confinement." Même les établissements secondaires sont touchés, en dépit des masques, comme le collège Pierre-Emmanuel à Pau (Pyrénées-Atlantiques) où les 224 collégiens ne sont plus accueillis depuis vendredi 4 septembre au matin.