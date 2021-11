Covid-19 : 20% des anciens usagers des transports en commun manquent encore

Les transports en commun, toujours convalescents après bientôt deux ans de pandémie, sont encore loin d'avoir retrouvé leurs niveaux de fréquentation d'avant crise, a assuré jeudi 25 novembre l'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP). Un rattrapage s'opère toutefois à chaque trimestre depuis le début de l'année 2021. Au troisième trimestre, la fréquentation sur le réseau RATP a atteint 77% de son niveau d'avant pandémie (2019), la fréquentation sur le réseau Transilien 71%, tandis que le transport public urbain de province et les TER ont retrouvé 78% et 80% de leur fréquentation de 2019, selon des chiffres communiqués par l'UTP.

"Avec la crise sanitaire, les transports publics ont vu leur fréquentation baisser, notamment par la crainte de certains d'être contaminé par la Covid-19", a estimé Thierry Mallet, vice-président de l'Union des Transports Publics et ferroviaires et PDG du groupe privé Transdev, reconnaissant que le nombre de voyageurs "a sans doute aussi baissé du fait du télétravail".

La crise sanitaire a également provoqué des pertes de recettes commerciales importantes pour les transports publics (abonnements et ventes de tickets). En France, l'UTP évalue les pertes totales depuis début 2020 à 2,8 milliards d'euros. Rien que cette année, les pertes de recettes commerciales s'élèveraient à 380 millions d'euros pour l'Ile-de-France et 300 millions d'euros pour la province.