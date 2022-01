Covid-19 : "16% des entreprises ont fini de rembourser" leur prêt garanti par l'État, annonce le président de la Fédération bancaire française

"Il y a déjà 16% des entreprises qui ont fini de rembourser" leur prêt garanti par l'État (PGE), indique mardi 4 janvier sur franceinfo Nicolas Théry, président de la Fédération bancaire française (FBF), alors que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé lundi 3 janvier un assouplissement du remboursement de ce PGE. Les entreprises concernées auront la possibilité d'étaler leurs paiements sur dix ans et pourront décaler leur premier remboursement.

Selon Nicolas Théry, "il faut se concentrer" sur les entreprises qui vont demander à bénéficier d'un délai car "3 à 4% d'entre elles, soit 25 à 30 000 sociétés, ont, compte tenu des circonstances, des difficultés particulières". Ces entreprises se trouvent "notamment dans le secteur de l'événementiel, du tourisme, des voyages scolaires, des salles de sport".

La moitié des entreprises ont commencé à rembourser

Cependant, "il ne faut pas oublier aussi que l'économie française va bien. On est à plus de 6%, sensiblement au-delà de 6% de croissance." Avec la crise sanitaire "on a appris à gérer l'incertain", se félicite Nicolas Théry. Selon lui, la réunion organisée lundi avec le ministre de l'Economie, la Fédération bancaire et toutes les fédérations "a démontré qu'on savait jouer collectif".

Ainsi, il assure que 80% des entreprises remboursent leur PGE "sans problème" et que "déjà la moitié des entreprises ont commencé à rembourser". Dans ce contexte, "on est mobilisés pour un accompagnement personnalisé au cas par cas des entreprises qui ont des difficultés graves, avérées et que nous allons accompagner", insiste le président de la Fédération bancaire française.

Nicolas Théry tient également à rappeler les engagements des entreprises à travers l'échéancier du prêt garanti par l'État, qui représente "un peu plus d'un jour et demi de chiffre d'affaires par mois à partir d'avril prochain, donc au maximum trois mois de chiffre d'affaires". Cette somme sera remboursée "sur quatre ans", rappelle-t-il. "Je pense que l'écrasante majorité des entreprises, compte tenu de la reprise et de l'organisation, saura faire face", estime encore le président de la Fédération bancaire française.