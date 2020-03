Covid-19 : 1 412 cas positifs et 25 décès

C'est désormais une habitude. Lundi 9 mars, en début de soirée, les autorités sanitaires ont fait le point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Et l'épidémie continue de progresser rapidement. "On vient juste d'apprendre les derniers chiffres de la direction générale de la Santé et lundi soir la France compte 1 412 cas positifs de coronavirus, c'est 286 cas de plus que dimanche, et au total on compte 66 cas graves", explique le journaliste Léopold Audebert, en direct du ministère de la Santé (Paris).

Les 27 pays européens touchés

"Pour les décès, même constat : une forte hausse. Nous sommes lundi soir à 25 décès, c'est-à-dire six de plus que dimanche. (...) Au niveau de l'Union européenne, les 27 pays sont touchés par le coronavirus. Le dernier c'était Chypre, mais il a annoncé lundi avoir détecté deux cas positifs sur son territoire", poursuit le journaliste

