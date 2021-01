Couvre-feu : un nouveau coup dur pour les commerçants

Le gouvernement envisage plusieurs mesures pour freiner l’épidémie de coronavirus en France jeudi 14 janvier. Parmi elles, l’une des pistes les plus probables serait la mise en place d’un couvre-feu à 18 heures dans l’ensemble du pays. Une décision qui pourrait s’avérer dramatique pour les commerçants. Comme le rappelle le journaliste de France Télévisions Julien Duponchel, la grande distribution "réalise 30% de son chiffre d’affaires après 17 heures en temps normal".

Plusieurs secteurs touchés de plein fouet

Julien Duponchel souligne que ce couvre-feu à 18 heures toucherait aussi "les bureaux de tabac et les commerces spécialisés comme l’habillement où 20% des ventes sont réalisées après 18 heures". En revanche, la grande distribution arrive tout de même à attirer des clients. Face à la fermeture des restaurants et le développement du télétravail, les Français doivent plus souvent manger chez eux et donc faire des courses.

