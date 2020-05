Côte-d’Azur : Voyage au cœur du jardin botanique d’Èze

Le déconfinement est une aubaine pour certains français, qui se hâtent de découvrir les lieux à moins de 100 kilomètres de chez eux. "Cette région-là est encore un petit peu inconnue pour nous, donc le déconfinement a été l’occasion de venir explorer des régions qu’on connaît encore peu", explique un promeneur. "Ça commence par ce beau petit village d’Èze, qui est perché à flanc de colline, avec ce magnifique jardin botanique qui s’offre à nous", ajoute la femme qui l’accompagne.

Un balcon ouvert sur la riviera

Chaque fois, la magie opère, et en un coup d’œil, en un coup de cœur, la beauté du lieu se révèle aux visiteurs. La partie sud du jardin exotique d’Èze, c’est le royaume des cactus et des plantes succulentes venus des régions désertiques d’Amérique, d’Afrique du Sud ou du Mexique. Mais ce paradis végétal ne parvient pas à éclipser la splendeur du panorama. Car ce jardin exotique est aussi le plus beau des balcons ouvert sur la riviera.

