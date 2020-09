Coronavirus : vers une pénurie de moyens pour dépister la population

Devant le laboratoire de Leers (Nord) dans la métropole lilloise, beaucoup de monde se pressent pour se faire dépister. Face à l'afflux de patients, il faut prioriser les demandes. Les délais sont également rallongés à cause du manque de personnel.

Des tests antigéniques plus rapides

Dans un autre laboratoire de Lille (Nord), le rythme est tout aussi effréné. Le personnel manque de moyens matériels. Difficile aussi de se fournir en réactif avec une demande mondiale qui a explosé. "On est limité à un certain nombre de tests par jour, et même si on voulait augmenter, on n'arriverait pas à trouver la production", explique le Dr Anne Mainardi, présidente des laboratoires Cerballiance Hauts-de-France. Pour remédier à ces retards, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le déploiement de tests dits antigéniques, plus simples et plus rapides. Seulement 20 minutes suffisent pour obtenir un résultat. Ils sont disponibles depuis une semaine en Île-de-France.

