Coronavirus: vers un déconfinement par étapes

La sortie de confinement ne se fera pas d’un seul coup. C’est l’annonce faite par le Premier ministre, Édouard Philippe, devant les députés de la mission d’information de l’Assemblée nationale, mercredi 1er avril. “Il est probable, je dis probable, et j’essaie d’être précis dans mes mots, que nous ne nous acheminions pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde”, a-t-il expliqué.

Le pic est attendu

Des informations sur le déconfinement, alors que le pic de l’épidémie n’est pas passé. L’indicateur qui intéresse particulièrement les épidémiologistes comme les autorités, c’est le nombre des hospitalisations, qui ralentit sensiblement. Les mesures de confinement commenceraient donc à porter leurs fruits. Pour connaître la date du pic, d’autres pays se sont intéressés au nombre de morts. En Chine, il a eu lieu un mois après les premières mesures de confinement à Wuhan, foyer chinois de l'épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT