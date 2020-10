Coronavirus : une unité mobile se déplace dans les déserts médicaux

À Saint-Lo (Manche) afin de pallier l'engorgement des urgences, une unité mobile se déplace pour aller dépister les patients à domicile. Cette initiative permet de se rendre au plus près des patients dans les zones reculées. Au service de régulation du Samu, un quart des appels concernent le coronavirus. À la place d'une prise en charge aux urgences, le médecin régulateur fait une autre proposition aux malades : il adresse un véhicule à domicile.

Nouveauté vitale pour les déserts médicaux

"Ce véhicule, on ne va pas pouvoir l'envoyer chez toutes les personnes qui appellent pour des motifs de Covid. Il y a des gens qui appellent pour des questions et il y a d'autres patients qui sont malades, symptomatiques", explique Thomas Delomas, directeur médical du Samu de la Manche. Une équipe se met en route et intervient à domicile. Grâce au dispositif, la personne est vue par un médecin via une téléconsultation et peut être testée à domicile. Les résultats seront envoyés sous 24 heures. Une nouveauté vitale pour les déserts médicaux.

Le JT

Les autres sujets du JT