Coronavirus : une situation très inquiétante mais non hors de contrôle

Jeudi 22 octobre, le Premier ministre Jean Castex a souligné la gravité de la situation sanitaire dans l’Hexagone. En 24 heures, on observe 41 600 nouveaux cas positifs. Le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures vendredi, tient à mettre les choses au clair : "L’épidémie n’est pas hors de contrôle même si c’est vrai, les chiffres de nouvelles contaminations sont impressionnants et risquent encore de monter dans les jours qui viennent."

Éviter le débordement des hôpitaux

Selon lui, le gouvernement utilise l’arme du couvre-feu pour éviter un engorgement massif des services de réanimation. En effet, pour cette seconde vague, "chaque région ne va pouvoir compter que sur elle-même." Si rien n’est fait, la situation pourrait devenir critique. "On sait qu’il y a plus de 41 000 cas par jour mais dans deux semaines, il pourrait y en avoir le double, si le couvre-feu ne marche pas", ajoute le médecin. On comptabiliserait ainsi 80 000 nouveaux cas.

