Coronavirus : "Une reprise épidémique" en Île-de-France

Nicolas Péju, directeur adjoint de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, s’est exprimé à propos du rebond épidémique dans la région : "Ce qui est certain, c’est que nous constatons depuis quelques semaines une reprise épidémique. Tous les indicateurs qui mesurent le niveau de circulation du virus se dégradent."

Trois tests positifs pour 100 tests réalisés

"C’est particulièrement le cas dans le cœur de la région, à Paris, dans les départements de la petite couronne. C’est le cas pour les indicateurs de positivité, c’est le cas pour les indicateurs d’incidence. On n’a nettement plus de cas positifs en particuliers ces derniers jours. Au mois de juin, nous étions revenus pour le taux de positivité autour de la moyenne nationale, c’est-à-dire 1,5 test positif pour cent tests réalisés. Ce taux, malheureusement, est remonté ces dernières semaines et nous sommes aujourd’hui autour de trois tests positifs pour cent tests réalisés", a-t-il ajouté.

Le JT

Les autres sujets du JT