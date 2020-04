Coronavirus : une quarantaine de cas suspects à bord du "Charles de Gaulle", le porte-avions rentre à Toulon

"Dès aujourd'hui, une équipe de dépistage avec des moyens de test sera acheminée à bord du porte-avions" qui se trouve actuellement dans l'Atlantique, annonce le ministère des Armées.

Une quarantaine de marins du porte-avions français Charles de Gaulle font actuellement l'objet d'une "observation médicale renforcée" : ils sont porteurs depuis peu de "symptômes compatibles" avec le Covid-19, a annoncé le ministère des Armées, mercredi 8 avril.

"Les marins présentant des symptômes ont été placés en confinement isolé, par mesure de précaution vis-à-vis du reste de l'équipage, indique le ministère. Aucune aggravation n'a été constatée chez ces patients." "Dès aujourd'hui [mercredi], une équipe de dépistage avec des moyens de test sera acheminée à bord du porte-avions afin d'investiguer les cas apparus et d'entraver la propagation du virus à bord du navire", peut-on également lire dans le communiqué.

Le bâtiment, qui se trouve actuellement dans l'Atlantique, anticipe son retour vers Toulon où il devait initialement rentrer le 23 avril. Le porte-avions "était déjà en train de rentrer, il fait au plus court", a précisé le cabinet de la ministre Florence Parly, sous-entendant que cette "décision de bon sens" ne posait aucun problème sur le plan opérationnel.

1 700 marins à bord

Les chiffres de contamination ou de suspicion ne sont pas détaillés au sein des armées. Mais selon la dernière estimation communiquée par la ministre, samedi, quelque 600 cas (civils et militaires) ont été identifiés. Un agent civil rattaché au Service d'infrastructure de la défense est décédé.

La ministre a plusieurs fois affirmé que la maladie n'empêchait pas les forces armées de poursuivre l'ensemble de leurs missions. Le Charles-de-Gaulle est "en pleine capacité de ses moyens et aurait pu poursuivre sa mission. Nous sommes dans le principe de précaution", a relevé à cet égard une source militaire en estimant que le bâtiment, actuellement au large du Portugal, serait à Toulon d'ici une semaine environ.

Le porte-avions est lourdement équipé en matière de prise en charge et de surveillance. L'équipe médicale comprend une vingtaine de soignants (médecins, infirmiers, chirurgiens). Il y a également une salle d'hospitalisation d'une douzaine de lits, des respirateurs, un scanner "ainsi qu'un espace de confinement d'une centaine de places". L'équipage représente actuellement un total de 1 760 marins (hommes et femmes), avec une vingtaine d'avions de combat Rafale et deux avions de surveillance Hawkeye.