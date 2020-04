Coronavirus : une plateforme pour soutenir l'économie locale en Nouvelle-Aquitaine

À Lormont (Gironde), l'heure est au rangement pour Benoit Reche, producteur de citronnades. Depuis le début du confinement lié au Covid-19, il n'y a plus de fabrication. Le stock, quant à lui, est à écouler au plus vite. "Il me reste environ 80 bouteilles à vendre pour éviter la perte sèche sur mes produits", explique t-il. Pour rembourser ses frais, il a décidé de s'inscrire sur une plateforme en ligne, qui met en relation commerçants et consommateurs en Nouvelle-Aquitaine.



Du commerce en circuit court

En une semaine, Benoit Reche a conclu trois ventes. Des ventes au compte-gouttes, pour lesquelles il livrera lui-même la citronnade. Direction le centre-ville de Bordeaux (Gironde), où il effectuera la première commande en circuit court d'une cliente. "C'est bien, je découvre aussi qu'il y a beaucoup de choses aux alentours de Bordeaux et c'est dommage de passer à côté", assure t-elle.

