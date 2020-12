Coronavirus : une mutation du virus qui intrigue

Au Royaume-Uni, le Kent est l’une des parties du pays les plus touchées par cette mutation du coronavirus. Elle s’avère plus contagieuse : ce comté a enregistré en moyenne la semaine passée près de 1 575 nouveaux cas quotidiens, des chiffres énormes comparés à ceux des autres comtés voisins comme le West Sussex (224) ou le Hampshire (344). Face à cette intensification des contaminations, la frontière avec la France reste pour l’instant fermée.

Le vaccin toujours efficace

Les spécialistes de santé confirment que cette forme mutante du Covid-19 s’avère beaucoup plus contagieuse et a été observée dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, le Pays de Galles, l’Écosse, le Danemark ou même l’Italie. "En revanche, on sait qu’il n’est ni plus dangereux, ni responsable de plus de formes graves, ni a priori d’échappements immunitaires", affirme le virologue Jean-François Saluzzo. L’efficacité du vaccin prochainement mis en place n’est pas pour l’instant remise en cause.