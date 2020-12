Coronavirus : une intrigante mutation du virus au Royaume-Uni

C’est une nouvelle page qui pourrait s’écrire dans la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie de coronavirus. Une mutation du virus a été constatée au Royaume-Uni. Les protéines à la surface du virus ont muté et rendent cette maladie plus contagieuse. Elle peut ainsi plus facilement pénétrer les organismes.

Le vaccin toujours efficace ?

Ce rebondissement dans cette crise sanitaire n’a pas encore poussé les scientifiques et spécialistes de santé à sonner l’alarme. Pour le moment, ils estiment que le vaccin contre le Covid-19 prochainement mis en place devrait rester efficace même face à cette mutation, rien n’indique le contraire dimanche 20 décembre. Malgré tout, aucun risque ne va être pris au Royaume-Uni. Le pays annonce que des tests vont être effectués, les autorités sanitaires britanniques souhaitant identifier les possibles effets de la mutation sur le vaccin.

