Coronavirus : une guerre sans merci pour les masques de protection

Un avion en provenance de Shanghai (Chine) sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse mardi 31 mars est l’objet de toutes les convoitises. A son bord, le nouvel or blanc : deux millions de masques chirurgicaux commandés par la région Grand Est à la Chine. La cargaison est bien arrivée en France pour être livrée dans les hôpitaux. Mais tous les masques prévus n’arrivent pas à bon port. Certains ont été rachetés avant même le décollage.

Une bataille sans pitié

C’est ce qu’a révélé, mercredi, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. "Sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains et l’avion qui devait parvenir en France est parti directement aux Etats-Unis", a assuré Renaud Muselier. Des masques détournés, symbole de la bataille que se livrent des pays du monde entier pour s’approvisionner alors que la demande est de plus en plus forte.

