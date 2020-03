Coronavirus : une future arrivée massive de masques

C’est un objet fondamental pour se protéger contre une contamination au coronavirus. Cela fait maintenant plusieurs jours que les médecins souhaitent l’arrivée de nouveaux masques. "On n’est absolument pas protégé, on a des masques chirurgicaux qui sont des vraies passoires", constate Jean-Paul Hamon, président de la fédération des médecins de France. Une situation qui va finalement évoluer.

Un stock de 86 millions de masques

Lors d’un point presse samedi 21 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a souhaité rassurer les professionnels de santé. "Nous disposons à ce jour d’un stock d’État de 86 millions de masques", annonce-t-il. Le gouvernement prévoit une consommation de 24 millions de masques par semaine. Médecins libéraux, pharmaciens et infirmières : à terme, ils auront le droit d’en utiliser 18 par semaine. "Nous avons d’ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines", rassure le ministre.

Le JT

Les autres sujets du JT