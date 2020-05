Coronavirus : une étude de l’institut Pasteur démontre une possible immunité

Depuis le début de l’épidémie, on se demande tous si on est immunisé lorsqu’on a été malade, même légèrement. Une étude menée sur des soignants par CHU de Starbsourg ( Bas-Rhin) et l’institut Pasteur montre qu’il y a bien une protection temporaire.