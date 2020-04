Coronavirus : une épidémie qui menace toutes les tranches d’âge

C’est une image qui a fait le tour du monde. En Thaïlande, deux nouveaux-nés ont été photographiés alors qu’ils portaient des masques pour se protéger d’une potentielle contamination au Covid-19. "On peut attraper dès la période néo-natale le coronavirus. En fait, il n’est pas transmis pendant la grossesse, il est transmis par la mère le plus souvent après l’accouchement par voie respiratoire comme pour les autres cas. Ces cas sont quand même assez rares et surtout, il y a très, très, très peu de cas graves", expliquait dimanche 12 avril l’infectiologue et pédiatre Robert Cohen.

Le port du masque toujours recommandé

Des millions de masques commencent peu à peu à arriver en France. Selon Robert Cohen, les Français ne devraient pas hésiter à s’en procurer. "Peut-être que les micro-gouttelettes qu’on émet en parlant, passant dans l’atmosphère, pourraient jouer un rôle, certes pas majeur dans la contagion, mais un rôle possible", rappelle-t-il.