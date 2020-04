Coronavirus : une clinique privée d'Amiens prête main-forte aux hôpitaux

Derrière ce sas sécurisé se trouvent les soignants du privé, en première ligne. Il y a encore deux semaines, dans la clinique privée Victor Pauchet d'Amiens (Somme), ce service de réanimation n'existait pas, c'était une unité post-opératoire. Le service accueille désormais 14 patients atteints du Covid-19. Sept d'entre eux sont sous respirateur artificiel. Il a fallu tripler les effectifs et les former, aménager les lieux et trouver du matériel. "Ça va être les changements de position, l'habillage, le déshabillage, ces choses-là que l'on a pas l'habitude de faire", raconte Gaëlle Durand, infirmière.

"Habituellement, on a un ou deux patients intubés et ventilés"

Une situation qui change les habitudes de travail de tout le personnel. "Habituellement, on a un ou deux patients intubés et ventilés pendant quelques jours seulement. Là, maintenant, on a sept patients dans ce cas", explique Jérôme Zakine, anesthésiste. En liaison permanente avec le CHU, les anesthésistes gèrent les échanges de patients. "Dès qu'on a un patient trop lourd pour nous et que l'on n'arrive pas à le soulager au niveau rénal, on les appelle et souvent, on fait un échange de patients", informe l'anesthésiste.

