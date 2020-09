Coronavirus : un spray efficace dans l'attente d'un vaccin ?

Les chercheurs du CNRS travaillent sur un spray qui pourrait être capable de neutraliser le coronavirus. Il se présenterait sous la forme d’un principe actif dilué dans le nez, capable de neutraliser le coronavirus dans l’organisme avant qu’il n’infecte les poumons. "Une fois que nos tissus sont tapissés, si on se retrouve au contact du virus, il va se retrouver englué, bloqué par notre produit et il ne pourra plus aller infecter les cellules humaines", explique le professeur Philippe Karoyan.

L’efficacité doit être démontrée

Ce sont les petits points présent à la surface du coronavirus qui lui permette de s’accrocher aux cellules des poumons et de s’y introduire. Les molécules des chercheurs français viendraient s’agglutiner sur ces points, le virus deviendrait alors inoffensif. "La protection serait de deux à trois heures, quand on est au travail ou au spectacle on ne serait pas obligés de porter le masque" explique le professeur Philippe Karoyan. L’efficacité doit encore être démontrée. Cette solution serait plus simple qu’un vaccin et disponible en seulement six mois.

