Coronavirus : un rideau à câlins pour braver la distanciation sociale

La vidéo est devenue virale. Paige, âgée de 10 ans, a mis au point un système ingénieux pour pouvoir faire des câlins à ses grands-parents, malgré la distanciation sociale exigée pour lutter contre le coronavirus. Depuis, cette idée a été partagée ou réinventée par d'autres personnes aux quatre coins du monde. "Cette sensation physique, c'était comme de rentrer à la maison. Vous savez, un câlin de votre mère ça fait tellement du bien", savoure une adepte de cette pratique vivant au Canada.

Quelques risques de contaminations encore présents

L'installation pour permettre de se faire un câlin sans être en contact direct avec l'autre est simple : une bâche en plastique, dotée de quatre manches, est accrochée à un fil à linge. "On a travaillé dessus ensemble, c'était vraiment un travail d'équipe d'essayer de déterminer la taille et la hauteur des trous. On a travaillé ensemble jusqu'au petit matin !", poursuit la Canadienne. Malgré tout, il existe quand même quelques risques de transmission, car le virus peut rester sur le plastique.