Coronavirus : un premier cas de chat infecté en France

C’est une première en France chez les animaux domestiques. Un chat appartenant à une famille de région parisienne vient d’être testé positif au coronavirus samedi 2 mai. "On peut effectivement faire l’hypothèse qu’il a été contaminé par son propriétaire. (…) Cela reste quelque chose d’extrêmement rare", rappelle Renaud Tissier, directeur scientifique de l’école nationale vétérinaire d’Alfort.

Aucun risque prouvé de contamination envers l’homme

Le chat présentait des problèmes respiratoires et digestifs sans gravité. Un cas très peu fréquent qui ne change pas l’idée selon laquelle une contamination de l’homme par son animal domestique reste peu probable. "On n’a toujours aucun élément permettant de dire que l’animal soit susceptible de communiquer la maladie à l’homme, c’est-à-dire qu’il faut garder la distance vis-à-vis de ces éléments et surtout ne pas paniquer", tempère Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.







