Coronavirus : un nouvel Ehpad fortement touché

Lundi 23 mars, vingt résidents d’un Ehpad des Vosges décédaient des suites du Covid-19. Une nouvelle série de décès s’est produite dans l’Ehpad de Saint-Dizier (Haute-Marne). Le journaliste Charles-Henry Boudet était sur place pour le 12/13 : "Il s’agit de résidents pour la plupart très âgés. La première personne touchée l’aurait été en début de semaine dernière et la treizième personne serait décédée hier (lundi 23 mars) matin."

Un important foyer d’infection

Le journaliste n’a pas pu s’entretenir avec les responsables de cet établissement pour le moment, mais a pu échanger avec la maire de la ville, Élisabeth Robert Dehault. Cette dernière a notamment déclaré : "C’est une contagion rapide et violente. L’établissement avait pourtant pris toutes les mesures de confinement depuis le 5 mars." Il s’agit aujourd’hui en France du second plus gros foyer d’infection dans une maison de retraite.

