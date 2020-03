Coronavirus : 20 résidents d'un Ehpad des Vosges sont morts depuis le début de l'épidémie

C'est une terrible image. Celle de plusieurs cercueils évacués de l'Ehpad "Le Couarôge" à Cornimont, dans les Vosges, lundi 23 mars. Vingt résidents sont morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé lundi l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et la préfecture des Vosges.

"Nous avons le regret de confirmer 20 décès en lien possible avec le Covid-19", ont indiqué dans un communiqué commun l'ARS et la préfecture des Vosges, précisant que l'établissement "accueille 163 personnes âgées dépendantes".

"Il y a eu une surmortalité évidente ces jours-ci"

Un premier cas de coronavirus avait été détecté début mars dans l'établissement. "Ce sont des personnes qui ont 90-95 ans, avec des pathologies lourdes ou qui étaient vraiment à bout de forces et qui sont décédées. Donc oui, il y a eu une surmortalité évidente ces jours-ci", explique la directrice de l'Ehpad.

Lundi soir, une vingtaine de soignants sont en arrêt-maladie et le manque de matériel, masques, surblouses et charlottes, est problématique. "On ne parle pas d'un Boeing, d'un avion mais de masques en cellulose et de tabliers en plastique", pointe le directeur d'un Ehpad d'une commune voisine. Dans une lettre au ministre de la Santé révélée par France Télévisions, certains professionnels disent redouter 100 000 morts dans les Ehpad de France à cause du coronavirus.