Coronavirus : un logiciel pour adapter localement les mesures de lutte contre le virus

À Strasbourg (Bas-Rhin), il est possible de connaitre la météo du Covid-19. A deux semaines, Predict'Est est très fiable. Le logiciel permet de constater l’évolution de la pandémie, actuelle et à venir. "Aujourd’hui on peut mesurer très finement ce qui se passe en temps réel mais on peut aussi avec des modèles prédictifs anticiper l’impact de l’épidémie sur certains quartiers, sur certaines situations", explique Jacques Beltran, vice-président Global Affairs de Dassault Systèmes.

Données croisées

Predict'Est permet par exemple de déterminer quels sont les quartiers où le virus circule le plus. Les décideurs politiques ont donc la possibilité d’adapter les mesures aux situations très localisées. "On peut avoir des quartiers où on teste beaucoup et où on a très peu de positivité. Ce qui veut très probablement dire que la location des tests n’est pas forcement optimale", commente Barnabé Lecouteux, de Capgemini. Le logiciel mélange des données sanitaires et économico-sociales. Tout ceci est modélisé et permet d’anticiper les évolutions de fond. Predict'Est pourra également être utilisé dans la campagne de vaccination.