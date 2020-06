Coronavirus : un corticoïde répandu serait efficace

C’est un anti-inflammatoire largement prescrit dans le monde pour combattre l’asthme, les allergies graves et même certaines formes de cancer. Le dexaméthasone, corticoïde puissant bien connu des médecins, semble aussi efficace dans les cas graves de coronavirus. "Croyez-moi je le sais, j’étais malade, et il a peut-être bien sauvé ma vie, en tout cas il semble avoir fonctionné pour moi", explique un patient britannique traité grâce à ce médicament.

Moins d’inflammation, de morts et de séquelles

Concrètement, la dexaméthasone réduirait fortement l’inflammation des poumons à l’origine de la détresse respiratoire que connaisse les patients les plus sévèrement atteints. Plus de 2 100 patients ont reçu cette molécule, pendant 10 jours, à raison de 6 mg par jour. La molécule aurait réduit la mortalité d’un tiers chez les patients intubés et d’un cinquième chez ceux simplement placés sous respirateurs artificiels. Les tests ont été menés par des chercheurs britanniques de l’université d’Oxford. L’Organisation mondiale de la Santé salue une avancée importante. Ce corticoïde pourrait aussi atténuer les séquelles. Mais il est inefficace en cas d’infection non grave. Toute automédication est proscrite.