Coronavirus : un bilan toujours plus lourd

Le journaliste France Télévisions Léopold Audebert est en direct du ministère des Solidarités et de la Santé, mardi 10 novembre. Les derniers chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus viennent de tomber. "Il y a 472 personnes décédées en 24 heures et il y a eu 3 168 admissions à l’hôpital", rapporte-t-il. Pour autant, "on ne sait pas encore vraiment si la tendance va se poursuivre à la baisse".

Le journaliste rappelle également que Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a annoncé lundi 9 novembre qu’un "frémissement se poursuivait dans les grandes métropoles notamment, qui ont vu un couvre-feu être instauré à partir du 17 octobre". Il faut toutefois attendre pour en savoir plus. "Le reconfinement, on ne sait pas encore quel effet il va avoir", explique Léopold Audebert. Un point presse se tiendra jeudi 12 novembre, tenu par le Premier ministre Jean Castex.

