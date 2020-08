Coronavirus : trois cas parmi les employés du Futuroscope

Toute la journée, mardi 25 août, 28 salariés du Futuroscope (Vienne) ont été dépistés au coronavirus. Ils sont tous des cas contacts de trois employés du parc testés positifs et mis en quarantaine. La nouvelle ne semblait pas inquiéter les visiteurs à la sortie du parc. "Dans l'ensemble, je pense que les annonces sont claires. Il y a des marquages au sol, tout est fait pour que les règles soient respectées", témoigne l'un d'eux. "Aujourd'hui, c'est le Futuroscope. Demain, ça peut être mon supermarché ou une école. Le coronavirus est partout", estime une autre visiteuse.

Contamination au cours d'une soirée privée

La contamination des salariés est survenue à l'extérieur du parc, au cours d'une soirée privée. D'après un salarié, le protocole sanitaire du Futuroscope ne peut pas être mis en cause. "Vous ne vous rendez pas compte de ce que font les collègues tous les jours, sur les attractions, dans les restaurants ou encore ceux qui travaillent la nuit. Je ne vois pas comment on peut être plus vigilant qu'aujourd'hui", déclare Jamal Dif.