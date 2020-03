Coronavirus : Toulouse, une ville au ralenti

Silencieuse et privée de touristes, la place du Capitole de Toulouse (Haute-Garonne) est méconnaissable. Avec tous les commerces non-essentiels fermés, la crise sanitaire du Covid-19 pousse tout le monde à rester chez soi. Dans les rues commerçantes voisines, les devantures sont fermées. Les quelques habitants que l’on voit de sortie le sont essentiellement pour le travail. « Tout est fermé, tout est vide, c’est comme un long dimanche qui ne se termine pas », indique une passante.



« Plus personne ne sort, on voit la différence »

La vente à emporter est cependant autorisée pour l’alimentaire. Les clients ne sont pourtant pas en masse. « Plus personne ne sort, on voit la différence », constate une restauratrice. La distribution des journaux à la criée se fait elle aussi au ralenti. « Sur 1 400 journaux, nous n’en avons distribué que 100 en une heure et demie », constate une employée. Même désert dans les transports en commun, où les lignes de métro fermeront plus tôt.

