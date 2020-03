Coronavirus : témoignage d’une famille guérie

"Voilà, après trois semaines de confinement, je peux enfin faire mes courses. Je suis allée voir le médecin ce matin qui a bien confirmé que j’étais guérie", raconte Malika. Le soulagement, car le 3 mars dernier, la femme de 37 ans, son mari et deux de ses filles sont testées positifs au Covid-19.

"Des quintes de toux dès le réveil"

"Les symptômes, au départ, c’était comme ceux d’une grippe. Il y avait de la fièvre, on avait des courbatures, très mal à la tête, et quelques jours après, j’ai commencé à être prise sur les bronches, à avoir des quintes de toux dès le réveil et toute la journée qui me gênaient beaucoup dans le quotidien", raconte la mère de famille. "Je n’ai pas eu de symptôme, si ce n’est un peu de toux et les bronches un peu encombrées", ajoute son époux.

