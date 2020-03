Coronavirus : six malades de l'Est transférés à Bordeaux

Les établissements hospitaliers de la région Grand Est sont sous l'eau à cause de l'explosion de cas de contamination au Covid-19 depuis plusieurs semaines. Pour aider la prise en charge de nouveaux malades issus de la région, six patients ont été transférés en avion militaire vers la région Nouvelle-Aquitaine, la moins touchée par l'épidémie. "Actuellement, ils sont stables. Cela a permis de faire leur transfert mais ils sont tous dans un état critique", explique le chef du pôle réanimation du CHU de Bordeaux (Gironde).

"C'est de la solidarité nationale"

Pour autant, si le nombre de cas augmentait rapidement dans ces départements, ce type de transfert ne pourrait plus continuer. "Si demain nous estimons que nous ne pouvons plus accueillir des patients d'autres régions, nous ne le ferons plus parce que bien sûr nous seront confrontés au pic de l'épidémie. Aujourd'hui ce n'est pas le cas et encore une fois c'est de la solidarité nationale et il est important de participer", indique le directeur du même CHU.

