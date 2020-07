Coronavirus : selon une étude, les admissions d'enfants touchés par la maladie de Kawasaki ont augmenté de près de 500%

Le lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki chez les enfants "apparaît de manière assez claire", a expliqué sur franceinfo le professeur Albert Faye, chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Robert Debré à Paris.

Les admissions à l'hôpital d'enfants touchés par la maladie de Kawasaki ont augmenté de près de 500% pendant la période de l'épidémie de coronavirus. C'est ce que met en évidence une étude menée par le service de pédiatrie générale de l'hôpital Robert Debré à Paris dont les résultats sont publiés lundi 20 juillet.

Les équipes du service ont cherché à savoir s'il y avait un lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki chez les enfants. "Ce lien apparaît de manière assez claire", a expliqué lundi 20 juillet sur franceinfo le professeur Albert Faye, chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Robert Debré à Paris.

>> Le syndrome de Kawasaki, un effet secondaire du coronavirus ?

"Nous avons pu réaliser une étude qui a essayé d'évaluer sur une quinzaine d'années quelle était la fréquence de la maladie de Kawasaki chez les enfants hospitalisés à Robert Debré", précise Albert Faye. De 2005 à 2020, 230 patients avec la maladie de Kawasaki ont été hospitalisés. "Nous avons pu mettre en évidence une augmentation importante de la fréquence de cette maladie pendant la pandémie de Covid-19." En avril 2020, deux semaines après le pic épidémique de Covid-19, l’incidence des hospitalisations pour maladie de Kawasaki a augmenté de 497%, selon l'étude.

Les équipes de l'hôpital Robert Debré ont regardé quels étaient les autres virus respiratoires qui circulaient à ce moment-là. "Pendant la période de confinement, ils se sont effondrés", souligne Albert Faye. "Clairement, le Sars-Cov-2, l'agent du Covid-19, était le seul qui circulait à ce moment-là."

La maladie de Kawasaki est une maladie infantile rare qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. "C'est une maladie inflammatoire qui atteint les petits vaisseaux, qui peut avoir des complications au niveau des coronaires", explique Albert Faye. Cela se traduit "par une fièvre, une inflammation importante au niveau du sang, une éruption spécifique, un enfant qui est très fatigué, des œdèmes au niveau des extrémités". Le pédiatre souligne que la maladie est "bien connue en pédiatrie" et que l'on arrive à soigner "en général avec essentiellement des immunoglobulines".

Avec l'épidémie de coronavirus, les enfants développent une forme "plus marquée" de la maladie de Kawasaki, avec "une atteinte au niveau digestif, des douleurs abdominales". L'inflammation est "un petit peu plus importante que dans la maladie classique", avec une atteinte au niveau du cœur, une inflammation du muscle cardiaque (myocardites), et une inflammation au niveau du péricarde (péricardites), des inflammations "plus fréquentes que dans la maladie de Kawasaki" classique. Mais la réponse au traitement est comparable chez les enfants. "Il y a peut-être un tout petit peu plus de résistance aux immunoglobulines. Mais rapidement, on arrive à améliorer les choses, si nécessaire, en associant des corticoïdes".

Les cas en lien avec le Covid-19, "restent très rares"

Par rapport au coronavirus, les équipes de pédiatrie de l'Hôpital Robert Debré n'ont pas "d'éléments précis liés aux mécanismes de la maladie". Mais Albert Faye se veut rassurant. Les formes sévères de la maladie de Kawasaki, en lien avec le Covid-19, "restent très rares". Dans son service, le pédiatre ne note "plus de maladies de Kawasaki liée au Covid. Et globalement, par rapport au très grand nombre d'adultes qui ont été hospitalisés pour des complications liées au Covid, il y a eu très peu d'enfants hospitalisés, que ce soit pour des complications liées au Covid ou pour la maladie de Kawasaki. Il faut relativiser". Albert Faye insiste sur le fait que "cela se soigne de manière satisfaisante si c'est pris précocement".

Cependant, le message de précaution reste le même. "Comme toute infection virale il faut rester vigilant. On ne connaît pas tout. Cette épidémie nous a appris qu'il fallait être très humble face à cette nouvelle maladie. Il faut de toute façon rester prudent et continuer à prendre des précautions vis-à-vis du risque d'infection chez l'enfant."

Albert Faye invite malgré tout les parents d'enfants touchés par la maladie de Kawasaki à surveiller certains signes qui doivent alerter. "C'est un enfant très fatigué qui a de la fièvre prolongée (4 ou 5 jours de fièvre), des troubles digestifs, une éruption qui apparaît." Tout signe dans ce sens-là "doit amener à consulter", ajoute le pédiatre.

En conclusion, le service de pédiatrie générale de l'hôpital Robert Debré souligne que, au-delà de montrer que le Kawa-Covid-19 (la maladie de Kawasaki liée au Covid-19) est "une entité spécifique au SARS-Cov-2", leur étude met en évidence des facteurs de sévérité nécessitant "une prise en charge thérapeutique d’emblée plus agressive chez certains patients". Mais "d’autres études sont nécessaires pour mieux préciser la stratégie thérapeutique optimale et l’évolution long terme du Kawa-Covid-19.", ajoutent les auteurs de l'étude.