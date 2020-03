Coronavirus : reporter les JO d'un an, une "position de sagesse”, selon Denis Masseglia, le président du CNOSF

Le CIO a annoncé en début d'après-midi que les Jeux olympiques qui devaient se dérouler en juillet à Tokyo étaient reportés au plus tard à l'été 2021.

"C'est une position de sagesse qui a été prise par le CIO et le gouvernement japonais", a réagi mardi 24 mars sur franceinfo Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), après la décision du CIO de reporter au plus tard d'un an les Jeux olympiques 2020 prévus à Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus.

"C'était inéluctable, c'était évident", estime Denis Masseglia. "Le CIO avait communiqué en disant qu'il avait trois scénarios, l'automne 2020, 2021, ou 2022. 2022, Cela nous paraissait à tous très loin !", précise le patron du CNOSF. Selon lui, "2021 avait l'avantage de ne pas pénaliser la participation d'un certain nombre de sportifs, dont évidemment, les professionnels. Imaginez les basketteurs de la NBA, par exemple".

"Trop d'incertitudes sur l'automne"

Denis Masseglia estime aussi qu'il y "avait trop d'incertitudes sur l'automne. C'est ça le paramètre le plus important. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, avec un peu d'espoir, que l'humanité soit totalement sortie de la crise sanitaire à l'automne 2020 ?", s'interroge Denis Masseglia. "Moi j'aimerais évidemment comme tout le monde, Mais vu la gravité de la crise sanitaire, on peut légitimement se poser la question. Et si notre pays en est sorti, je crois qu'on peut l'espérer. On peut penser que d'autres pourraient y rentrer et ne pas encore en être sortis à ce moment-là", souligne le président du CNOSF.

Un peu plus tôt dans la matinée, Tony Estanguet, membre du CIO et président du comité d’organisation des JO de Paris 2024, avait lui aussi estimé que "la priorité était l'état de santé" et que "l'urgence absolue aujourd'hui, c'était d'abord de gérer la crise sanitaire".

Le CIO avait indiqué dimanche qu'il se donnait quatre semaines pour prendre une décision mais la pression d'athlètes, puis de fédérations sportives nationales et internationales, a finalement accéléré la prise de décision. Le CIO a donc accédé à la demande du Premier ministre japonais de décaler les Jeux d'un an. Ces Jeux olympiques, qui s'appelleront toujours JO-2020, seront "le témoignage de la défaite du virus" face à l'humanité, a lancé Shinzo Abe. En attendant, le relais de la flamme olympique, qui devait débuter jeudi, a été lui aussi reporté.