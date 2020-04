Coronavirus : qui paiera la facture des aides de l’État ?

Quel sera le coût du coronavirus Covid-19 pour l’économie française et qui paiera le déficit ? Chantiers et usines à l’arrêt, restaurants fermés… un tiers de l’économie est en panne. Selon de nombreux économistes, il y aura une récession. Pour soutenir l’économie, il y a le plan de soutien du gouvernement, déjà réévalué à 50 milliards d’euros. Mais la facture pourrait être bien plus élevée, car les dépenses explosent. Le chômage partiel, par exemple, représente déjà 11 milliards d’euros, au lieu des 8,5 milliards prévus.

La dette de la France pourrait s’alourdir de 150 milliards d’euros

Le report des charges sociales et fiscales, quant à lui, se chiffre à 35 milliards d’euros. Qui va payer ? Pour l’instant, pas de hausse d’impôts pour les particuliers. Conséquence : la dette de la France, à hauteur de 2 400 milliards d’euros, pourrait s’alourdir de 150 milliards supplémentaires. Alors, la Banque centrale européenne (BCE) vient au secours des États pour racheter leur dette. Mais pour la gauche, il y a d’autres pistes. Autre solution, selon certains économistes : un grand emprunt national auprès des Français.

