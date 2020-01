Coronavirus : quels sont les risques d'épidémie en France ?

Il appartient à la grande famille des coronavirus. Les chercheurs ont donné le nom de "n-Cov 2019" au virus. Le nouveau coronavirus est-il vraiment dangereux ? Pour le moment, la Chine fait état de 1 300 cas, dont 41 mortels soit 3,15% de mortalité. C'est beaucoup plus que la mortalité due à la grippe qui représente 0,1% chaque année en France.

"Des chiffres extrêmement similaires à ce qu'on voit avec la grippe en France"

Les chiffres doivent être relativisés selon Bruno Lina, professeur de virologie : "On sait combien de cas sont détectés en Chine, mais dans l'épicentre de Wuhan on ne sait pas réellement combien il y a d'infections. Dans ces conditions, s’il y en a quatre à cinq fois plus, à ce moment-là on serait vraiment sur des chiffres extrêmement similaires à ce qu'on voit avec la grippe en France", déclare-t-il. Les chercheurs ignorent encore quel type d'animal l'a transmis à l'homme et de quelle façon.

