Coronavirus : quels sont les liens entre le laboratoire P4 de Wuhan et la France

En 2003, après le SRAS, la Chine souhaite créer un laboratoire P4, autrement dit, un laboratoire de haute-sécurité dédié à l’étude des virus dangereux pour lesquels il n’existe pas de vaccin. La Chine et la France veulent s’associer pour le construire, mais les services de sécurité français sont d’abord assez réticents. Ces réticences sont finalement levées, et les autorités françaises décident de lancer la construction de ce laboratoire. Les travaux commencent en 2011 et s’achèvent en 2015.

Une collaboration qui n’a jamais vraiment débuté

L’idée, à l’époque, est de débuter une étroite collaboration en terme de recherche sur ces virus émergents. Mais la cellule d’investigation de Radio France, qui a publié une longue enquête sur ce laboratoire P4, révèle que cette collaboration n’a jamais vraiment démarrée. Aujourd’hui, un seul chercheur français travaille à Wuhan, contre une cinquantaine annoncée.