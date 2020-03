Coronavirus : quelle situation pour les aéroports ?

Alors que les transports sont au ralenti, quelle est l’activité dans le plus grand aéroport du monde, Roissy-Charles de Gaulle ? Les avions sont cloués au sol, alignés sur le tarmac. L’aéroport est méconnaissable, vidé de ses voyageurs. Le silence a même remplacé la cohue habituelle, et seuls quelques passagers ont atterri à Paris, sans trop savoir comment rentrer jusqu’à chez eux. "On a appelé un ami, peut-être qu’il va venir nous chercher mais c’est pas sûr", raconte un passager, entouré de sa famille.

10 à 20% de trafic pour Air France

En effet, il n’y a globalement plus de trains, d’avions, ni voitures de location… Le principal client des aéroports de Paris, Air France, devrait maintenir seulement 10 à 20% de son trafic à partir du lundi 23 mars, principalement pour rapatrier les Français. Faute de trafic aérien suffisant, le secrétaire d’État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a même songé à la fermeture d’Orly, dimanche 22 mars. L’aéroport de Lille a déjà interrompu tous ses vols commerciaux.

