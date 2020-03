DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement du vendredi 20 mars

Ce qu'il faut savoir

Quatrième jour de confinement pour des millions de Français, vendredi 20 mars. Et toujours autant d'interrogations. Qu'est-il possible de faire ? Comment mener sa vie tout en respectant les nouvelles règles de confinement ? Quelles sont les conditions pour sortir de chez soi ? Vous êtes nombreux à vous interroger. Toutes les équipes de franceinfo vous aident à y voir plus clair, grâce à l'opération #OnVousRépond.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit, plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

Pour quelles raisons a-t-on le droit de sortir ? Après la mise en place de nouvelles mesures de confinement, beaucoup de lecteurs s'interrogent sur la possibilité de se déplacer dans certains cas particuliers. Dois-je remplir deux attestations si je dois aller à la pharmacie et faire mes courses alimentaires en même temps ? Nous avons ainsi répondu à cette lectrice : une seule attestation suffit si vous y allez le même jour.

Stop aux théories du complot. Le Covid-19 n'a pas été "inventé" et breveté par l'Institut Pasteur, comme le prétend une vidéo conspirationniste qui circule sur les réseaux sociaux. Le brevet mentionné dans cette vidéo, déposé en 2004, concerne la recherche sur le SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie de Sras en 2002 et 2003, et non le virus qui provoque l'épidémie actuelle. Explications de notre journaliste Benoît Zagdoun.