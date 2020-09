Coronavirus : quelle est la situation dans les hôpitaux ?

La bataille contre le coronavirus est de nouveau engagée au CHU d'Angers (Maine-et-Loire). Il n'y a pas de saturation, mais une arrivée lente et constante de malades. "On revoit depuis le mois d'août une augmentation du nombre de patients en réanimation, en moyenne quatre à six patients par jour. Très loin de ce qu'on a observé pendant la première vague, mais tout de même des nouveaux cas qu'on observait plus après le déconfinement", explique le docteur Julien Demiselle, médecin réanimateur.

Le plan blanc a été déclenché

Cette marée montante conduit à réactiver le plan blanc. Au CHU de la Rochelle (Charente-Maritime), ce dispositif permet l'ajout de lits et des renforts de personnel. Le retour des malades du coronavirus perturbe à nouveau la prise en charge des autres patients. La solution a été de créer une unité spéciale patients Covid. "L'hôpital est aujourd'hui dans une situation où il faut créer une unité supplémentaire dédiée à ce type de patients. C'est une recommandation nationale, et du bon sens", déclare Pierre Thépot, directeur de l'hôpital de La Rochelle.

